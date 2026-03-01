Pallanuoto A2 femminile Cosma Vela Ancona vincente anche a San Prisco

La squadra di pallanuoto femminile di livello A2, Cosma Vela Ancona, ha ottenuto una vittoria anche a San Prisco contro il Circolo Villani, nonostante l’assenza di due giocatrici chiave, Altamura e Quattrini. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la squadra anconetana, che ha mantenuto alta la sua performance in questa stagione.

Le doriche vincono 14-9 senza strafare in una partita in cui peraltro sono penalizzate da numerosi rigori ed espulsioni ma nella quale riescono a mantenere la lucidità necessaria per sfruttare le proprie qualità ANCONA - Anche senza Altamura e Quattrini la Cosma Vela Ancona mantiene alta l'attenzione e centra un altro successo, stavolta nella vasca di SanPrisco, contro il Circolo Villani. Le doriche vincono 14-9 senza strafare in una partita in cui peraltro sono penalizzate da numerosi rigori ed espulsioni ma in cui riescono a mantenere la lucidità necessaria per sfruttare le proprie qualità. Prima di ritorno e ottavo successo in otto giornate per la Cosma Vela che prosegue dunque la sua corsa in testa alla classifica del girone sud a punteggio pieno.