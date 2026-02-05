Pallanuoto A2 femminile Cosma Vela Ancona sabato al Passetto con la Florentia

Sabato pomeriggio, la Cosma Vela Ancona torna in vasca contro la Florentia al Passetto. La partita di serie A2 femminile si gioca alle 17, ma si svolge a porte chiuse. È la prima gara dopo la pausa e le ragazze sono pronte a scendere in acqua per riprendere il campionato.

ANCONA - Riparte il campionato di serie A2 femminile di pallanuoto e la Cosma Vela Ancona affronta sabato in casa, al Passetto alle ore 17 ancora a porte chiuse, la Rari Nantes Florentia. La fotografia della classifica racconta di una Cosma finora dominatrice incontrastata del girone sud, cinque.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Cosma Vela Ancona Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela Ancona sabato al Passetto contro la neopromossa Castelli Romani La Cosma Vela Ancona, in testa al campionato di serie A2 femminile girone sud con quattro vittorie consecutive, si prepara a ospitare sabato alla piscina del Passetto, alle ore 18, la neopromossa Castelli Romani. Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato al Passetto con la Dream Sport La Evomet Vela Ancona torna in vasca sabato al Passetto contro la Dream Sport. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cosma Vela Ancona Pallanuoto femminile, Cosma Vela domani in vasca a NapoliPer la settima giornata di andata la Cosma Vela Ancona affronta un’altra trasferta molto difficile. Lo era stata quella di Cosenza, squadra attualmente prima in classifica, lo è altrettanto quella di ... ilrestodelcarlino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.