In un incontro recente, un giovane talento del Cagliari, di proprietà dell’Atalanta, ha dimostrato il suo valore con un assist e un gol, contribuendo alla vittoria contro la Fiorentina. La partita ha evidenziato le capacità di questo esterno, che si sta affermando come un elemento promettente nel panorama calcistico italiano. Un risultato che conferma l’importanza delle giovani promesse nel calcio di Serie A.

Palestra Juve, l’esterno asfalta la Fiorentina: assist e gol per il gioiello del Cagliari di proprietà dell’Atalanta. Prestazione da urlo al Franchi. Il talento di Marco Palestra brilla sempre più intensamente nel panorama della Serie A. L’esterno classe 2005, attualmente in forza al Cagliari ma di proprietà dell’ Atalanta, ha fornito l’ennesima prova di forza durante la sfida contro la Fiorentina, confermando perché sia diventato uno degli obiettivi prioritari sul taccuino della Juventus. Assist e gol contro la Viola. Al 47? del match del Franchi, Palestra ha dato prova di una maturità tattica superiore alla sua età. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palestra Juve, l’esterno asfalta la Fiorentina: assist e gol per il gioiello del Cagliari – FOTO

Leggi anche: Gol Kostic: l’esterno serbo sblocca Fiorentina Juve con un diagonale potente da fuori. Premiata la scelta di Spalletti – FOTO

Leggi anche: Gol Sebastiano Esposito, l’attaccante del Cagliari in prestito dall’Inter punisce la Juve: che azione di Palestra!

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: La Juve ricade nei soliti errori: Mazzitelli-gol, festa Cagliari. E il quarto posto può allontanarsi; Cagliari-Juventus 1-0: Mazzitelli firma un altro colpaccio rossoblù alla Domus; Juve a Cagliari: Mazzitelli manda ko Spalletti. Tutte le dichiarazioni; Cagliari-Juventus 1-0: solidità, risposte e cinismo, è goduria rossoblù.

Bucciantini: «La vittoria con la Juve non è episodica. Kilicsoy e Palestra sono davvero forti! Su Pisacane…»Marco Bucciantini nell’intervista esclusiva rilasciata per MilanNews24 ha parlato della situazione del Cagliari di mister Fabio Pisacane Marco Bucciantini ha rilasciato una lunga ed interessante inter ... cagliarinews24.com

Palestra, il giovane rossoblù celebra la vittoria contro la Juventus: parole semplici e una prestazione che alimenta anche i sogni di mercatoPalestra, il giovane rossoblù celebra la vittoria contro la Juventus: parole semplici e una prestazione che alimenta anche i sogni di mercato Una vittoria sorprendente, pesantissima e carica di signif ... cagliarinews24.com

Le parole di Palestra dopo la vittoria contro la Juventus Il post del giocatore dei sardi x.com

MARCO PALESTRA, L'UOMO NEL MIRINO Il Cagliari torna a vincere contro la Juventus dopo cinque anni, ma a colpire è soprattutto il dato su Marco Palestra. 58 Ieri ha subito altri due falli, salendo così in testa alla Serie A come "uomo nel mirino": 58 f - facebook.com facebook