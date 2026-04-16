Palermo vs Cesena trentacinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentacinquesima giornata di Serie B 20252026 si affrontano Palermo e Cesena. La partita si svolge nel contesto di un campionato in cui i rosanero cercano la promozione diretta, mentre i romagnoli mirano a entrare nei playoff. Le formazioni probabili sono state annunciate, e l’incontro sarà trasmesso su piattaforme dedicate. La sfida si gioca in un momento cruciale per entrambe le squadre, con obiettivi diversi.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I rosanero inseguono la promozione diretta, i romagnoli un posto nei playoff. Palermo vs Cesena si giocherà sabato 18 aprile 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Barbera. PALERMO VS CESENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il pareggio in extremis sul campo del Frosinone, i rosanero hanno ancora qualche residua speranza di promozione diretta. Per sperare nella clamorosa impresa di recuperare 4 punti di svantaggio in 4 giornate, la squadra di Inzaghi dovrà vincere tutte le gare rimanenti I romagnoli sono reduci dal pesante ko contro la Juve Stabia, che hanno ridotto il vantaggio sulla Carrarese nona.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Palermo vs Cesena, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Sampdoria vs Monza, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Modena vs Frosinone, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Palermo, raggiunta quasi quota 25mila spettatori per la gara contro il Cesena. Palermo, raggiunta quasi quota 25mila spettatori per la gara contro il CesenaMancano pochi giorni all'importantissima sfida tra Palermo e Cesena, valida per la trentacinquesima giornata di Serie B. I rosanero vengono dal pareggio agrodolce contro il Frosinone, e ora il secondo ... mediagol.it Pronostico Palermo vs Cesena – 18 Aprile 2026Il turno di Serie B del 18 Aprile 2026 alle 17:15 allo Stadio Renzo Barbera accende l’interesse degli appassionati. Palermo e Cesena si preparano a una gara ... news-sports.it