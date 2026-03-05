Dieci studenti dello Zen allo Steri | l’incontro col rettore e il progetto per il quartiere

Dieci studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, provenienti dal quartiere Zen, sono arrivati allo Steri a bordo di un pulmino giallo dell’Amat. Con loro, il dirigente scolastico Massimo Valentino e due insegnanti. L’incontro con il rettore si è concentrato su un progetto rivolto al quartiere. I giovani studenti hanno mostrato entusiasmo e curiosità durante l’appuntamento.

Sono arrivati a bordo di un pulmino giallo dell’Amat, portando con sé entusiasmo e tanta curiosità. Una vivace delegazione di dieci studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, scuola di frontiera del quartiere Zen, assieme al dirigente scolastico Massimo Valentino e a due docenti, è stata accolta allo Steri, sede istituzionale dell’Università degli Studi di Palermo. Qui i ragazzi hanno visitato il trecentesco Palazzo Chiaromonte, attraversando sale e storie che custodiscono una memoria preziosa, dal Medioevo fino ai giorni nostri. Il momento più significativo della giornata è stato l’incontro con il rettore, Massimo Midiri, che ha dialogato con loro, ascoltato i loro sogni, risposto alle loro domande e condiviso il valore dello studio e della cultura come strumenti di crescita e di libertà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Attacco alla chiesa dello Zen, spari e petardi contro la porta d'ingresso: "Intollerabile, anche il quartiere reagisca"Diversi colpi di arma da fuoco e un'esplosione, probabilmente di un grosso petardo, contro la chiesa dello Zen.

Spari alla chiesa dello Zen, Varchi (FdI): "Porterò il caso a Roma, il quartiere non può essere ostaggio di pochi criminali"La parlamentare di Fratelli d’Italia, insieme ad alcuni abitanti e a rappresentanti delle istituzioni locali, si è recata negli spazi della...

Scandalo alla scuola dello Zen: altri 10 professori e tutor a giudizioPALERMO – Altri dieci imputati tra professori, esperti e tutor della scuola Giovanni Falcone allo Zen finiscono sotto processo. Per altri quattro la richiesta di patteggiamento è stata ritenuta trop ... livesicilia.it

Palermo, la preside antimafia dello Zen rinviata a giudizio per falso e truffa con altri nove: il gup rigetta il patteggiamentoIl gup di Palermo ha rinviato a giudizio dieci persone tra insegnanti, tutor e collaboratori scolastici della scuola Giovanni Falcone dello Zen, per anni ritenuta simbolo di legalità in un quartie ... ilfattoquotidiano.it

