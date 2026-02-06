La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast – Il video

La premier Giorgia Meloni ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile, José Antonio Kast. L’incontro è durato circa mezz’ora, senza dichiarazioni ufficiali, ma si sa che tra i due si sono confrontati su questioni di cooperazione e relazioni bilaterali. Kast è arrivato in Italia ieri sera e ha lasciato il palazzo poco prima di mezzogiorno. L’incontro segnala un rafforzamento dei rapporti tra i due paesi e si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle alleanze latino-americane.

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2026 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video Il dossieraggio su Ilaria Salis mentre era in carcere in Ungheria: così l’informatico di Equalize ottenne il certificato penale dell’eurodeputata Roberto Vannacci deve cambiare nome al suo partito: il marchio “Futuro nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Giorgia Meloni Josè Antonio Kast eletto presidente del Cile Josè Antonio Kast è stato eletto presidente del Cile, ottenendo oltre il 58% dei voti. José Antonio Kast, chi è il neo presidente del Cile José Antonio Kast, avvocato e leader del Partito Repubblicano, è diventato il nuovo presidente del Cile dopo aver vinto il ballottaggio con il 58% dei voti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast; VIDEO: La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast; La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast; Aggressioni alla Polizia a Torino, Cirio accoglie la premier Meloni: Lo Stato c’é. La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast – Il video(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2026 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... open.online La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio KastLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale.it Italia-Usa, palazzo Chigi: con #Vance vedute comuni sulle sfide globali x.com Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente eletto della Repubblica del Cile, José Antonio Kast, al quale ho rinnovato le congratulazioni per l’esito delle recenti consultazioni elettorali, in vista del suo prossimo insediamento. Abbiamo condiviso l’obiettivo di facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.