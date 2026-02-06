La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast – Il video

Da open.online 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier Giorgia Meloni ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile, José Antonio Kast. L’incontro è durato circa mezz’ora, senza dichiarazioni ufficiali, ma si sa che tra i due si sono confrontati su questioni di cooperazione e relazioni bilaterali. Kast è arrivato in Italia ieri sera e ha lasciato il palazzo poco prima di mezzogiorno. L’incontro segnala un rafforzamento dei rapporti tra i due paesi e si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle alleanze latino-americane.

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2026 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video Il dossieraggio su Ilaria Salis mentre era in carcere in Ungheria: così l’informatico di Equalize ottenne il certificato penale dell’eurodeputata Roberto Vannacci deve cambiare nome al suo partito: il marchio “Futuro nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Josè Antonio Kast eletto presidente del Cile

Josè Antonio Kast è stato eletto presidente del Cile, ottenendo oltre il 58% dei voti.

José Antonio Kast, chi è il neo presidente del Cile

José Antonio Kast, avvocato e leader del Partito Repubblicano, è diventato il nuovo presidente del Cile dopo aver vinto il ballottaggio con il 58% dei voti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast

Video La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast; VIDEO: La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast; La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast; Aggressioni alla Polizia a Torino, Cirio accoglie la premier Meloni: Lo Stato c’é.

La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast – Il video(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2026 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... open.online

la premier meloni accoglieLa premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio KastLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.