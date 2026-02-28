Attacchi Iran la Premier Giorgia Meloni convoca un nuovo vertice a Palazzo Chigi | L’Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana

La Premier Giorgia Meloni ha convocato un vertice a Palazzo Chigi in risposta agli attacchi recenti in Iran e alla crisi in Medio Oriente. L'incontro si è svolto per discutere della situazione e per esprimere la vicinanza dell’Italia alla popolazione civile iraniana. La presidente del Consiglio ha comunicato ufficialmente questa decisione.

Dopo gli attacchi in Iran e l’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un nuovo vertice a Palazzo Chigi. Già durante la mattinata la Premier aveva avuto un collegamento telefonico con ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il ministro della Difesa Guido Crosetto attualmente bloccato a Dubai. “L’Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua a richiedere il rispetto dei suoi diritti civili e politici”. ”Si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

