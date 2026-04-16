Palazzo a rischio crollo | famiglie ' sgomberate' per evitare pericoli | VIDEO

Nella piazza centrale di Caserta, due edifici sono stati evacuati e le famiglie all’interno sono state fatte uscire per motivi di sicurezza. Le autorità hanno disposto lo sgombero dei palazzi, che sono a rischio crollo, per prevenire eventuali incidenti. La zona è stata isolata e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso. Un video mostra le operazioni di evacuazione e la situazione attuale.

Arriva lo sgombero per le famiglie evacuate da due palazzi nella centralissima piazza Matteotti a Caserta.Alla base del provvedimento, disposto d’urgenza dopo i sopralluoghi dei vigili del fuoco e dei tecnici del comune, ci sarebbero alcune criticità strutturali che avrebbero provocato.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Nuovo rischio crollo a Casoria, sgomberate altre 13 famiglie Napoli, palazzina di due piani a rischio crollo ad Arzano: sgomberate 4 famiglieIl Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza questa sera il Centro coordinamento soccorsi in relazione allo sgombero di una... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Palazzo a rischio crollo in pieno centro, vigili del fuoco sul posto; Palazzo a rischio crollo ad Arezzo, almeno dieci giorni per il ripristino; Cadono calcinacci dal palazzo pericolante: bloccato anche l'accesso in chiesa; Palazzina evacuata a Sedrina rischia di crollare: serve muro di contenimento. C’è una raccolta fondi. LE FOTO. AL CENTRO DI CASERTA. Palazzo a rischio crollo in Piazza Matteotti: vigili del fuoco sul posto, 25 famiglie sgomberateLa situazione è in costante aggiornamento e si attendono comunicazioni ufficiali da parte dei soccorritori e dei tecnici comunali ... casertace.net Sedrina, stabile a rischio crollo: Costruitevi un muro (da 400mila euro) entro 4 mesiL’ordinanza del Comune ai residenti di via Moro, sfollati da settembre. Entro 120 giorni devono realizzare la parete di contenimento ... ilgiorno.it Per indisposizione dell’autore, l’appuntamento del 16 aprile a Palazzo Chigi Saracini sarà riprogrammato a data da destinarsi. https://www.canale3.tv/la-biblioteca-risonante-rinviato-lincontro-pier-paolo-pasolini-e-la-musica/ facebook A Roma stanno costruendo un intero palazzo riservato esclusivamente agli affitti ift.tt/eDiLB9w x.com