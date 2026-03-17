Quattro famiglie sono state evacuate da una palazzina di due piani a Arzano, Napoli, a causa di rischi di crollo. Il Prefetto di Napoli ha convocato d’urgenza il Centro coordinamento soccorsi questa sera per gestire la situazione. Nel pomeriggio sono state trovate alcune importanti lesioni perimetrali nella struttura. La decisione di sgomberare è stata presa immediatamente per motivi di sicurezza.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza questa sera il Centro coordinamento soccorsi in relazione allo sgombero di una palazzina di due piani, nel Comune di Arzano (Napoli) dove, nel pomeriggio odierno, sono state rinvenute alcune importanti lesioni perimetrali. I quattro nuclei familiari, composti da sette adulti e due bambini, residenti nella palazzina, sono stati collocati in accoglienza in un albergo a spese del Comune e sono attentamente seguiti dai servizi sociali e dalla protezione civile comunale. Le forze di polizia effettueranno passaggi frequenti e soste prolungate in servizio antisciacallaggio nell’area, a supporto della polizia locale e la Asl Napoli 2 nord ha assicurato la più ampia disponibilità per ogni eventuale necessità sanitaria delle famiglie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, palazzina di due piani a rischio crollo ad Arzano: sgomberate 4 famiglie

Articoli correlati

Leggi anche: Palazzo di 7 piani a rischio crollo, 35 famiglie sgomberate ad Arzano (Napoli)

Arzano, due edifici a rischio crollo: sgomberate 36 famiglieEmergenza sicurezza ad Arzano, dove due edifici sono stati dichiarati a rischio crollo e 36 famiglie sono state costrette a lasciare le proprie...

Tutti gli aggiornamenti su Napoli palazzina di due piani a rischio...

Discussioni sull' argomento Napoli-Torino: task force della Polizia Locale allo Stadio Maradona; Giornate Fai di Primavera, lo stadio Maradona e Palazzo d'Avalos tra le new entry; Un tè con le regine alla Reggia di Caserta. Dialoghi tra storia, potere e vita quotidiana; Napoli, giornate FAI di Primavera: la presentazione a Palazzo San Giacomo il 16 marzo.

Castellammare, frana un pezzo di costone. Palazzina a rischio crollo: sgomberate due famiglieUna palazzina in bilico su un costone franato in mattinata. È stato sgomberato d'urgenza un edificio nella zona collinare di Castellammare di Stabia, in Via Vena della Fossa. Due famiglie hanno lascia ... napoli.repubblica.it

VERSO IL REFERENDUM/ Il Procuratore di Napoli: «I pm avranno una mentalità da persecutori. Nei processi di mafia saranno ristrette le possibilità di acquisire le prove - facebook.com facebook

Napoli. Curioso trovarci a parlare di referendum mentre sembrano unirsi i pezzi della guerra mondiale a pezzi, ma è lo stesso paesaggio. È l’idea che il diritto della forza venga prima della forza del diritto, l’idea che non ci siano limiti al potere e al consenso. 1/ x.com