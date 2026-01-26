Nuovo rischio crollo a Casoria sgomberate altre 13 famiglie

A Casoria, in via Padre Ludovico, vico VII, civico 09, sono state effettuate recenti operazioni di sgombero, che hanno coinvolto 13 famiglie. Questa situazione evidenzia un rischio di crollo nella zona, rendendo urgente un intervento di monitoraggio e prevenzione. La notizia sottolinea l’importanza di azioni tempestive per tutelare la sicurezza delle persone e prevenire ulteriori criticità.

La decisione è stata assunta in accordo con l'ufficio tecnico comunale. In corso accertamenti Ancora sgomberi a Casoria, dove in via padre Ludovico vico VII, al civico 09, i Vigili del Fioco poco fa hanno proceduto allo sgombero di 13 famiglie. La decisione è stata assunta in accordo con l'ufficio tecnico comunale e sono in corso accertamenti per le strutture prospicienti a scopo cautelativo. Nei giorni scorsi in via Cavour si è verificato il crollo di un edificio, sempre a Casoria, con sgomberi forzati delle famiglie. Rifiuti di ogni tipo riemersi nel porto. Sei tonnellate di materiale: di cosa si tratta🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ieri in Campania: fuga di gas devasta garage, crollo a Casoria sgomberate 21 famiglieEcco le notizie principali di ieri in Campania: una fuga di gas ha causato la distruzione di un garage, mentre a Casoria si è verificato un crollo che ha portato allo sgombero di 21 famiglie.

Arzano, due edifici a rischio crollo: sgomberate 36 famiglieA Arzano, due edifici sono stati dichiarati a rischio crollo, portando allo sgombero di 36 famiglie.

