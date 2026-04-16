Pagelle Fiorentina Crystal Palace | Gudmundsson ispira Ndour cambia ritmo! Il solito Sarr VOTI

Nella partita tra Fiorentina e Crystal Palace, sono stati assegnati i voti ai principali protagonisti. Gudmundsson ha dato impulso alla squadra con le sue azioni, mentre Ndour ha modificato il ritmo del gioco. Sarr si è confermato in campo, come accade di consueto. Le pagelle evidenziano le prestazioni dei giocatori e i giudizi relativi alla gara, valida per un torneo ufficiale.

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