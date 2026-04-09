Pagelle Crystal Palace Fiorentina | serata da dimenticare per i viola! Gudmundsson male brilla Mateta

Nella sfida di andata dei quarti di finale di Conference League, la Fiorentina affronta il Crystal Palace. La partita si è conclusa con una vittoria netta dei padroni di casa, che hanno dominato sul campo. La squadra italiana ha mostrato difficoltà in fase offensiva e alcune sbavature in difesa, mentre i britannici hanno evidenziato una buona organizzazione e precisione negli ultimi metri. I voti delle singole prestazioni hanno riflesso queste dinamiche.

Mercato Milan, che occasione sfumata! Maldini aveva puntato Olise nel 2021. Il retroscena sul mancato trasferimento Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. Sarri Lazio, il suo futuro resta un rebus: possibile separazione a fine stagione. Mezza Serie A segue la situazione Chivu: «Abbraccio con Barella? Vi racconto. Messaggio post Roma? Che abbiamo questa voglia matta di... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Crystal Palace Fiorentina: serata da dimenticare per i viola! Gudmundsson male, brilla Mateta Crystal Palace Fiorentina LIVE: la sblocca MatetaLiverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo... DIRETTA / Crystal Palace-Fiorentina 1-0, Mateta segna su rigoreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA26' Fiorentina che non riesce a reagire allo schiaffo preso, per il momento è ancora il Crystal Palace a gestire... Temi più discussi: Fiorentina: Kean e Parisi non convocati per la sfida in casa del Crystal Palace; Crystal Palace-Fiorentina, probabili: Kean out, Piccoli guida l'attacco; Assenze, la vittoria di Verona e il momento viola: le parole di Vanoli a Sky prima del Crystal Palace; Crystal Palace-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv. Pagelle Crystal Palace-Fiorentina 3-0: Dodo disastroso, Pongracic e Comuzzo distratti, Fabbian sfortunatoI viola perdono a Londra, traditi dagli errori del brasiliano e da una difesa svagata. L'ex Inter e Bologna timbra la traversa nella ripresa ... sport.virgilio.it PAGELLE E TABELLINO Crystal Palace-Fiorentina 3-0: Dodò e Gosens tradiscono VanoliLe valutazioni dei viola di Vanoli e degli inglesi dopo la gara d'andata dei quarti di finale di Conference League ... calciomercato.it Gosens crolla, Fabbian si mangia un gol #PagelleFiorentina - facebook.com facebook