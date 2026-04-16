Pagelle Aston Villa Bologna | dominio inglese in avanti è delizia! Esperimento esterni errato per Italiano si salva solo…VOTI

Nella partita di ritorno dei quarti di finale, l'Aston Villa ha dominato contro il Bologna, dimostrando una superiorità evidente soprattutto in avanti. Le valutazioni dei giocatori evidenziano le prestazioni migliori e quelle meno convincenti, con alcuni protagonisti che si sono distinti e altri che hanno deluso. La sfida ha visto anche un tentativo sbagliato di Italiano con gli esterni, che si è concluso con una sola salvezza. Sono stati assegnati i voti ai protagonisti del match.

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