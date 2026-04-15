Bologna si prepara ad affrontare la partita di ritorno contro l’Aston Villa, che si giocherà domani sera alle 21 a Villa Park. Dopo la sconfitta per 1-3 all’andata, la squadra dovrà compiere una rimonta difficile per qualificarsi alle semifinali. Il tecnico ha espresso fiducia nelle possibilità della squadra, anche se ammette la sfida come complessa. La partita rappresenta un passo importante per il percorso europeo del club.

Birmingham, 15 aprile 2026 – Per una rimonta (quasi) impossibile e un’impresa da film. La proverà a scrivere domani sera il Bologna alle 21, nel catino di Villa Park, dove toccherà ribaltare l’1-3 dell’andata di giovedì scorso al Dall’Ara contro l’Aston Villa??????, per volare in semifinale. Segnare due gol per impattare lo scarto, tre per vincerla: già scriverlo è complicato, farlo sul campo lo sarà ancora di più. Ma il Bologna ci crede: Bologna ci crede. E anche Vincenzo Italiano ci crede, spingendo sul “ fattore Europa ”, dove tutto può accadere e dove i rossoblù raramente hanno deluso quest’anno, soprattutto sul piano delle prestazioni....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, con l’Aston Villa è l’esame di inglese più duro. Ma mister Italiano ci crede: “Tutto è possibile”

BOLOGNA vs ASTON VILLA Quarti di Finale Europa League – FC 26 Simulazione

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