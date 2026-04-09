Bologna-Aston Villa 1-3 tremenda beffa per i rossoblu | doppio errore che costa caro

Il Bologna ha subito una sconfitta casalinga per 3-1 contro l’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Dopo un buon avvio, la squadra ha subito due errori individuali che hanno permesso agli avversari di segnare due gol. Il risultato mette in salita il passaggio del turno per i rossoblu, che ora devono recuperare nello scontro di ritorno.

Pesante ko del Bologna in casa contro l’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale di Europa League con i rossoblu che, dopo un ottimo inizio di partita, sono stati puniti per via di due errori dei singoli. I voti di Bologna-Aston Villa di Europa League (Ansa Foto) – calciomercato.it C’è grande rammarico in casa Bologna per la sconfitta arrivata in casa contro l’Aston Villa con i rossoblu che rischiano di aver detto addio al sogno Europa League già dopo la partita di andata. Bologna-Aston Villa 1-3, duro ko per i rossoblu. Bologna che era partito nel migliore dei modi mettendo l’Aston Villa nella propria metà campo e andando in vantaggio con un tiro deviato di Santiago Castro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bologna-Aston Villa 1-3, tremenda beffa per i rossoblu: doppio errore che costa caro Bologna, Italiano dopo la sconfitta: «L’espulsione di Pobega non c’è, ma ogni nostro errore ora ci costa caro»Il derby emiliano tra Bologna e Parma ha acceso l’attenzione sul momento della squadra guidata da Vincenzo Italiano, offrendo una lettura sintetica... Pagelle Pisa-Milan 1-2, i voti: Fullkrug, un errore che costa caroRossoneri in vantaggio con Loftus-Cheek nel finale di primo tempo con l’inglese che ha saputo sfruttare al meglio l’assist di Athekame segnando di... Bologna KO Roma,Aston Villa Qualify,Lyon Out & More.Europa League Memes.#shorts Temi più discussi: Bologna Fc, primo atto contro l’Aston Villa. Italiano: Possibilità al 50%. Contiamo sul tifo; Europa League, oggi Bologna-Aston Villa ai quarti: orario, probabili formazioni e dove vederla; Europa League, il punto in casa Aston Villa; Italiano: 'Aston Villa sulla carta superiore, serve una prova di coraggio'. Europa League: Bologna-Aston Villa 1-3Il Bologna è sconfitto 3-1 dall'Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Al Dall'Ara, i rossoblù partono forte e a metà del primo tempo trovano il gol con Castro annullato però p ... ansa.it Bologna-Aston Villa, il risultato in diretta LIVEOllie Watkins ha segnato nella vittoria per 1-0 dell'Aston Villa in casa del Lille negli ottavi di finale e ha fornito l'assist a Leon Bailey per il secondo gol nella vittoria per 2-0 nella partita di ... sport.sky.it EUROPA LEAGUE I A Bologna l'Aston Villa vince 3-1 CRONACA e FOTO nella gara di andata dei quarti di finale #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/09/europa-league-a-bologna-laston-villa-vince-3-1-cronaca-e-foto_d5e796a0-ea22-4 - facebook.com facebook EUROPA LEAGUE I In campo Bologna - Aston Villa DIRETTA e FOTO per la gara andata dei quarti di finale #ANSA x.com