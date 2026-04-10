L’Aston Villa ha vinto 3-1 contro il Bologna in una partita valida per la competizione europea. Durante l’incontro, l’allenatore della squadra inglese ha commentato positivamente le prestazioni di un suo giocatore, Malen, e ha riconosciuto che i rossoblù sono stati più efficaci nel primo tempo. La partita si è conclusa con la vittoria della formazione ospite, che ha segnato tre reti contro una del Bologna.

"> BOLOGNA, ITALIA – 9 APRILE: Unai Emery, allenatore dell’Aston Villa, osserva prima del match di andata dei quarti di finale di UEFA Europa League 202526 tra Bologna FC 1909 e Aston Villa FC allo Stadio Renato Dall’Ara, il 9 aprile 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) Unai Emery esamina la vittoria dell’Aston Villa contro il Bologna. Unai Emery ha mostrato un approccio misurato e rispettoso nella sua analisi post-partita dopo la convincente vittoria per 3-1 dell’Aston Villa al Renato Dall’Ara. Il tecnico ha candidamente ammesso che la sua squadra è stata inferiore per lunghi tratti del primo tempo, difendendo al contempo la reputazione del calcio italiano contro un’interpretazione che considera ingiusta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aston Villa batte Bologna 3-1: Emery elogia Malen e riconosce il primo tempo superiore dei rossoblù.

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Il Bologna sbaglia troppo, l’Aston Villa non perdona e vince 3-1: Konsa e Watkins fanno gioire EmeryKonsa e Watkins puniscono un Bologna volenteroso e pasticcione: al Dall'Ara i Villans vincono 3-1 sfruttando gli errori della difesa emiliana.

Aston Villa-Nottingham 3-1: gol e highlights | Premier League

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