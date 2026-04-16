Pagamenti in contanti nuovo limite e controlli sopra i 3mila euro | cosa cambia in Europa dal 2027

A partire dal 2027, in Europa saranno introdotte nuove regole per i pagamenti in contanti. Verranno stabiliti limiti più chiari e una soglia unica di controllo sopra i 3.000 euro, con controlli più rigorosi sulle transazioni di importo elevato. Questa riforma mira a rendere più uniforme l’applicazione delle norme tra i diversi Paesi. Il contante continuerà a essere utilizzato, ma con regole più precise e controlli più severi.

Dal 2027 il contante continuerà a essere utilizzato, ma dentro regole più uniformi in tutta Europa: limiti più chiari, soglie comuni e controlli più stringenti sulle operazioni più rilevanti. L'obiettivo non è eliminarlo, ma ridurne l'uso nei casi più delicati, rendendo le transazioni di importo elevato meno anonime e più tracciabili. Ecco cosa sapere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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