Una donna ha deciso di affidarsi a un avvocato dopo aver ricevuto minacce. La donna è la compagna di un uomo accusato di aver causato la morte di pazienti durante i trasporti sanitari. L’uomo è stato fermato pochi giorni fa a Forlì. La denuncia riguarda le minacce rivolte al suo bambino di un anno. La donna ha scelto di tutelare sé stessa e il piccolo con l’assistenza legale.

La compagna di Luca Spada, l’autista di ambulanze fermato sabato a Forlì con l’accusa di aver causato la morte di pazienti durante i trasporti, ha deciso di rivolgersi a un legale per proteggere se stessa e il figlio di appena un anno. La decisione segue una serie di gravi intimidazioni subite dalla donna, che non ha alcun legame con le vicende giudiziarie che colpiscono l’indagato. L’escalation di minacce contro una famiglia estranea ai fatti. Il legale della donna, Daniele Mezzacapo, ha denunciato una progressione di atti violenti che hanno colpito la vittima direttamente nel suo luogo di lavoro. Secondo quanto riferito dal professionista, la compagna dell’uomo arrestato è stata bersaglio di telefonate minacciose e messaggi carichi di tensione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Spada, minacce al figlio di un anno: la donna denuncia

Who dares touch my woman! Modern girl proposed to by three demon lords!

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