Padova caos in via Da Bassano | 7 carabinieri feriti e 4 arresti

Nella serata di ieri a Padova, via Da Bassano è stata teatro di una violenta aggressione che ha coinvolto diversi individui. Durante l'evento, sette carabinieri sono stati feriti e successivamente trasportati in ospedale. La polizia ha arrestato quattro persone in relazione all'accaduto. Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando sull'incidente e sugli sviluppi successivi.

Sette carabinieri sono stati trasportati in ospedale dopo una violenta aggressione avvenuta a Padova nella serata di ieri, 15 aprile. Quello che doveva essere un ordinario controllo stradale vicino alla stazione ferroviaria si è trasformato in uno scontro fisico con circa quaranta militanti del centro sociale Pedro, portando all'arresto di quattro giovani e alla denuncia di un quinto individuo. Dinamica di un controllo degenerato in via Da Bassano L'episodio è scattato intorno alle ore 22:00, ne .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, caos in via Da Bassano: 7 carabinieri feriti e 4 arresti Notizie correlate Accerchiati dai militanti del Pedro, sette carabinieri feriti e 4 arrestiSette carabinieri feriti, la paura concreta che potesse accadere qualcosa di grave. Bassano, caos tra movida e fede: il sindaco mette il freno al delirioIl sindaco Nicola Finco ha richiamato all’ordine i frequentatori del centro di Bassano del Grappa dopo gli scontri avvenuti venerdì sera. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Padova, caos in zona stazione: uomo semina panico al bar Dersut; BLACK METAL SUNDAY, domenica 12 aprile a Padova; Caos davanti alle cucine popolari, per sfuggire ai controlli alcuni stranieri hanno aggredito degli agenti: area blindata, traffico in tilt; Via dei Gordiani: scoppia l'incendio nel campo rom durante la rissa, nel caos i vigili mettono in salvo un bimbo. Cantieri del tram, non c'è pace per il traffico: ingorghi e code all'imbocco di corso MilanoPADOVA - Ancora caos traffico legato ai cantieri del tram davanti all'hotel Milano. Dopo la pausa pasquale, martedì si sono aperti i nuovi cantieri del Sir2 in corrispondenza ... ilgazzettino.it Azienda... - Azienda Ospedale-Università Padova facebook Buongiorno dalla #guardiadifinanza #Padova #NoiconVoi x.com