Accerchiati dai militanti del Pedro sette carabinieri feriti e 4 arresti

Sette militari dell'arma sono rimasti feriti durante un intervento in una zona controllata da gruppi armati. Quattro persone sono state arrestate nel corso dell’operazione, che si è svolta sotto la minaccia di un gruppo di militanti. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze di polizia, che hanno evitato che si verificassero conseguenze peggiori. La presenza delle forze dell’ordine ha impedito il peggio in un momento di forte tensione.