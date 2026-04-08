Bassano caos tra movida e fede | il sindaco mette il freno al delirio

A Bassano del Grappa, il sindaco ha deciso di intervenire dopo alcuni scontri verificatisi venerdì sera tra i giovani durante le serate in centro. La situazione ha portato a un richiamo ufficiale rivolto ai frequentatori della movida locale, con l’obiettivo di mantenere ordine e sicurezza nelle aree più affollate. La misura arriva in un momento in cui si intensificano controlli e interventi per gestire le tensioni tra gli avventori e garantire il rispetto delle norme.

Il sindaco Nicola Finco ha richiamato all’ordine i frequentatori del centro di Bassano del Grappa dopo gli scontri avvenuti venerdì sera. La tensione è scoppiata durante il tragitto della processione che collegava il Duomo alla Chiesa di San Francesco. L’intervento della Polizia Locale è diventato necessario per permettere lo svolgimento della funzione religiosa. Il clima è stato alterato da musica ad alto volume e da una diffusa mancanza di attenzione verso l’evento sacro. La linea dura di Nicola Finco tra civiltà e divertimento. Nicola Finco ha espresso piena condivisione per le parole di don Enrico Bortolaso, definendo inaccettabile ciò che è accaduto in termini di convivenza civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bassano, caos tra movida e fede: il sindaco mette il freno al delirio “Il vib**tore…”. Grande Fratello Vip, delirio tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe: urla e caosNella Casa del Grande Fratello Vip le tensioni continuano a crescere giorno dopo giorno, senza bisogno di interventi esterni o dinamiche costruite... Leggi anche: Il Giappone mette un freno all’iper-connessione: lo smartphone si potrà usare solo due ore al giorno