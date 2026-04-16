Otranto | sequestrata l’area dei Laghi Alimini per scavi e canali abusivi

La Guardia costiera ha effettuato un sequestro di circa quattro mila metri quadrati di terreno nei pressi dei laghi Alimini, nel territorio di Otranto. L’intervento è stato finalizzato a bloccare lavori di scavo e realizzazione di canali che non erano stati autorizzati. L’area è stata posta sotto sequestro in seguito a controlli sul campo. Nessuna persona è stata fermata durante l’operazione.

Un intervento della Guardia costiera ha portato al sequestro di un’area di quattro mila metri quadrati nei pressi dei laghi Alimini, nel territorio di Otranto. Durante il controllo effettuato dal Nucleo operativo di Polizia ambientale, sono state individuate diverse attività illecite che violano le norme urbanistiche, paesaggistiche e le direttive regionali relative alla manutenzione delle spiagge per la stagione in corso. L’alterazione degli ecosistemi tra scavi e deviazioni idriche. Le operazioni condotte dai militari hanno messo in luce una gestione del territorio estremamente preoccupante. Sul posto, il personale della Guardia costiera ha sorpreso l’impiego di macchine operatrici impegnate a scavare e movimentare sabbia con l’obiettivo di procedere a un successivo livellamento del terreno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Otranto: sequestrata l’area dei Laghi Alimini per scavi e canali abusivi Notizie correlate Scavi abusivi e tombe romane a rischio: sequestrata area archeologicaIn data 29 gennaio 2026, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha comunicato l’esecuzione di un sequestro preventivo avvenuto... Varcaturo, lavori abusivi in corso su area demaniale: sequestrata area da 65mila metri quadriI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, in collaborazione con il personale dell’ufficio tecnico del Comune di Giugliano in Campania,...