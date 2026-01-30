Scavi abusivi e tombe romane a rischio | sequestrata area archeologica

La Procura di Benevento ha sequestrato un’area archeologica a Mirabella Eclano. Gli scavi abusivi e le tombe romane sono sotto stretta sorveglianza. Il sequestro è stato eseguito il 27 gennaio, due giorni prima dell’annuncio ufficiale. Ora si cerca di capire chi si nasconde dietro le attività illegali e quali danni sono stati causati al sito storico.

Tempo di lettura: < 1 minuto In data 29 gennaio 2026, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha comunicato l'esecuzione di un sequestro preventivo avvenuto il 27 gennaio 2026 nella località Passo del Comune di Mirabella Eclano. L'operazione, condotta dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, ha riguardato un'area di circa 380 mq dove sono stati accertati interventi edilizi illeciti in una zona di alto interesse archeologico. Nello specifico, i militari hanno riscontrato il riempimento di un dislivello di 4 metri tramite terriccio senza alcuna autorizzazione della Soprintendenza, mettendo a rischio l'integrità del sito.

