Ostia armato di taglierino cammina sul lungomare Alla vista dei carabinieri si getta nel canale

Armato di taglierino camminava sul lungomare Duilio. Alla vista dei carabinieri si è gettato nel canale. I fatti sono accaduti a Ostia alle 17 di venerdì 20 febbraio. Sul posto i militari e i vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, il personale dell'Arma aveva ricevuto la segnalazione di una persona sospetta che aveva con sé una lama di taglierino. Una volta intercettato, il soggetto in questione - originario del Nord Africa - si è gettato all'interno del Canale dei Pescatori. Secondo quanto appreso, avrebbe poi compiuto gesti autolesivi, ferendosi sul corpo. Successivamente, è stato recuperato e trasportato all'ospedale Grassi per accertamenti di natura psichiatrica.🔗 Leggi su Romatoday.it

Ostia, si ferisce con un taglierino e si lancia nel canale dei Pescatori: salvato dai carabinieriOstia, oggi pomeriggio, un uomo si è ferito con un taglierino e si è lanciato nel canale dei Pescatori, creando panico tra i presenti.

