Ossi una panchina e un ciliegio per non dimenticare Salvatore

A Ossi, la comunità si sta organizzando per ricordare Salvatore Piras, un giovane lavoratore deceduto nel 2022 in un incidente sul lavoro. Verrà posata una panchina accanto a un ciliegio, simbolo di memoria e serenità. Questo momento si svolgerà in un’area pubblica della città, con la partecipazione di amici e familiari. L’iniziativa mira a mantenere vivo il ricordo di Salvatore tra i residenti.

La comunità di Ossi si prepara a un momento di profondo raccoglimento per onorare la memoria di Salvatore Piras, il giovane lavoratore che perse la vita nel 2022 a causa di un incidente sul lavoro. Domenica 19 aprile, la cittadinanza si riunirà in Piazza Sardegna per la collocazione di una panchina bianca, simbolo delle vittime dei cantieri e del lavoro, accompagnata dalla piantumazione di un ciliegio in sua memoria. L’iniziativa nasce dal desiderio della famiglia del ragazzo e dell’associazione Barore412 di trasformare il dolore in un messaggio collettivo. Il programma della giornata prevede una celebrazione religiosa con la Santa Messa alle ore 10:30, seguita alle ore 12:00 dal momento commemorativo ufficiale nella piazza principale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ossi, una panchina e un ciliegio per non dimenticare Salvatore Notizie correlate Leggi anche: Violenza sulle donne, al Serafico di Assisi una panchina rossa e un ciliegio per Eliza Feru A Assisi, una panchina rossa e un albero di ciliegio onorano la memoria di Eliza Feru al Serafico.A Assisi, nel cuore del santuario del Serafico, è stata inaugurata una testimonianza silenziosa ma potente alla memoria di Eliza Feru, la giovane... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ossi, viola i domiciliari e viene rintracciato in pizzeria - L'Unione Sarda.it; Pasquetta in musica ad Alghero, prove tecniche di stagione turistica. Morto sul lavoro a soli 22 anni, una panchina a Ossi per SalvatoreSalvatore Piras ha una panchina bianca in suo ricordo. Ossi non ha dimenticato Salvatore Piras, scomparso tragicamente in un incidente sul lavoro a soli 22 anni. Per ricordarlo e per non dimenticare l ... sassarioggi.it A Ossi una panchina bianca in ricordo di Salvatore Piras, 22enne morto sul lavoroUna panchina bianca in ricordo di un giovane operaio morto sul posto di lavoro. A quattro anni dalla tragedia, Salvatore Piras, il 22enne di Ossi morto a Sorso travolto da una pila di elementi di una ... unionesarda.it A Ossi una panchina bianca in ricordo di Salvatore Piras, 22enne morto sul lavoro. Domenica 19 aprile, in occasione di quello che sarebbe stato il 27esimo compleanno del giovane. facebook