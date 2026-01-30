A Assisi, nel cuore del santuario del Serafico, è stata inaugurata una panchina rossa e un albero di ciliegio per ricordare Eliza Feru. La giovane studentessa, uccisa nel 2022 in un attentato a Roma, viene ora onorata con questa semplice testimonianza di memoria. La cerimonia si è svolta senza proclami, ma con un gesto che vuole restare come simbolo di ricordo e di impegno.

A Assisi, nel cuore del santuario del Serafico, è stata inaugurata una testimonianza silenziosa ma potente alla memoria di Eliza Feru, la giovane studentessa uccisa nel 2022 in un attentato a Roma. Accanto al camminamento che porta al Sacro Speco, una panchina rossa, di colore acceso e in contrasto con il grigio delle pietre antiche, è stata posta come segno di presenza. Non è solo un arredo urbano: è un invito a fermarsi, a riflettere, a ricordare. Accanto alla panchina, un albero di ciliegio, piantato con cura, fiorirà ogni primavera, simbolo di rinascita e di vita che resiste. Il gesto è stato voluto da un gruppo di cittadini, familiari e amici, uniti in un progetto di memoria collettiva che vuole dare voce a un dolore condiviso, senza ricorrere a slogan o celebrazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A Assisi, una panchina rossa e un albero di ciliegio onorano la memoria di Eliza Feru al Serafico.

