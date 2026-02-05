Niscemi si lavora per ripristino viabilità Frana osservata speciale

A Niscemi si lavora per mettere in sicurezza le strade dopo la frana che ha colpito la zona. Le autorità hanno avviato un monitoraggio con tecnici dell’istituto di geofisica e vulcanologia, che stanno seguendo da vicino il dissesto. La situazione resta sotto controllo, ma i lavori per ripristinare la viabilità proseguono senza sosta.

In Sicilia, la frana di Niscemi osservata speciale. Avviato il monitoraggio tecnico-scientifico sul dissesto dell'istituto di geofisica e vulcanologia. Servizio di Barbara Masulli TG2000.

