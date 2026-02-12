Tfs subito agli statali si riapre la partita Ma l' Inps insiste per pagarlo a rate
La partita sul trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici si riapre. Dopo settimane di attesa, l’Inps torna a chiedere di pagarlo a rate, mentre la Corte Costituzionale si prepara a pronunciarsi di nuovo sui tempi di liquidazione. La decisione potrebbe cambiare le carte in tavola per migliaia di lavoratori pubblici.
Un paio di settimane, probabilmente non di più, e la Corte Costituzionale tornerà a pronunciarsi sui tempi di liquidazione del trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici, il cosiddetto Tfs. Sarà la terza, e si spera ultima volta, che i giudici supremi saranno chiamati a dire la loro sulla questione. Breve riassunto della vicenda. Durante le varie crisi dello scorso quindicennio, dal crack di Lehman Brothers all'impennata dello spread, tra i vari “sacrifici” richiesti agli statali, è stato introdotto anche un differenziamento e una rateizzazione del pagamento del Tfs. Riassumendo al massimo, il dipendente pubblico che va in pensione, a seconda dei casi, deve attendere fino a 7 anni prima che gli sia pagata l'ultima rata della liquidazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
