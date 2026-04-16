Ossa umane abbandonate tra le strade del paese | denunciato dopo che ha profanato una tomba

Da agrigentonotizie.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona è stata denunciata dopo aver profanato una tomba nel cimitero locale. Secondo quanto riferito, si sarebbe introdotta nel camposanto, avrebbe prelevato alcune ossa umane e le avrebbe sparse in diversi punti del centro del paese. L’episodio ha suscitato sconcerto tra i cittadini, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per raccogliere elementi utili alle indagini. Nessuna informazione è stata ancora diffusa riguardo alle motivazioni del gesto.

Si è introdotto all'interno del cimitero, ha profanato una sepoltura, prelevato diverse ossa umane e portandole con se le ha deliberatamente sparse in varie zone del centro abitato. A segnalare i macabri rinvenimenti, più abitanti di Castrofilippo. I carabinieri, grazie all'analisi delle immagini.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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