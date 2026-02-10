Gioielli fatti di ossa… umane come Elton John che indossa le sue rotule D' avanguardia o semplicemente macabri?

Gioielli di ossa umane, come quelli indossati da Elton John con le rotule, fanno discutere. Alcuni li vedono come opere d’arte d’avanguardia, altri li considerano semplicemente macabri. La moda dei gioielli realizzati con pezzi di scheletri non è nuova: Pablo Picasso li ha sperimentati con ciondoli e amuleti, mentre oggi influencer su TikTok e Instagram cercano frammenti di teschi per creare accessori unici. La linea tra arte e shock continua a sfumare.

Dopo essersi ripreso da un intervento chirurgico, ha lasciato il tavolo operatorio con l'idea di realizzare un ricordo decisamente prezioso incaricando il designer di gioielli Theo Fennell di trasformare le sue vecchie rotule malandate in pezzi unici. Da allora la popstar ha spesso sfoggiato una collana d'oro con ciondolo formato dalla sua rotula destra. Sul retro del particolare monile è riportata una frase in latino che si traduce in «Non mi inchinerò più a nessun uomo».

