Ospedale Moscati ripartono i lavori per riqualificare e completare il parcheggio multipiano
Dopo un periodo di stagnazione, sono ripresi i lavori di riqualificazione del parcheggio multipiano dell'ospedale
Dopo anni di precarietà, con una struttura funzionante, ma inserita in un contesto non ancora adeguato sotto il profilo della fruibilità e del decoro, la Direzione Strategica dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sblocca il completamento delle opere di riordino complementari.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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