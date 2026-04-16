Moscati sbloccata la riqualificazione del parcheggio multipiano

Dopo diversi anni di incertezza, la riqualificazione del parcheggio multipiano di moscati è stata ufficialmente sbloccata. La struttura, che era funzionante ma inserita in un contesto di criticità, ora può procedere con i lavori di miglioramento previsti. La decisione arriva dopo un iter amministrativo lungo e complesso, che ha visto coinvolti enti pubblici e privati per definire le modalità di intervento.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo anni di precarietà, con una struttura funzionante, ma inserita in un contesto non ancora adeguato sotto il profilo della fruibilità e del decoro, la Direzione Strategica dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sblocca il completamento delle opere di riordino complementari al parcheggio multipiano a servizio della Città ospedaliera, affidato in concessione tramite project financing alla società Avellino Parking e Servizi Spa nel 2013 e reso fruibile all’utenza nel 2017. Nei giorni scorsi, a seguito di una complessa interlocuzione amministrativa e legale, è stata deliberata la revisione del contratto dell’originaria concessione, definendo una serie di interventi che dovranno essere effettuati dall’Avellino Parking.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Moscati, sbloccata la riqualificazione del parcheggio multipiano Notizie correlate Paura per l’incendio in un parcheggio multipiano a FirenzeFIRENZE – Paura nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Alberti a Firenze, dove un violento incendio è divampato all’interno della struttura del... Leggi anche: Parcheggio multipiano in via Derna: "Costruzione al via dopo l'estate"