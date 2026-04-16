Ospedale di Perugia lettera di una paziente Qualità umanità e urgenze rispettate | ecco come stanno curando me e mio marito

Una paziente ha condiviso la sua esperienza presso l'ospedale di Perugia, sottolineando come siano state rispettate qualità, umanità e urgenze nel trattamento di lei e del marito. La donna ha deciso di pubblicare il suo racconto per elogiare il lavoro dei medici e degli operatori sanitari e per offrire un messaggio di speranza ai cittadini sulla capacità della sanità locale di affrontare le emergenze.

Abbiamo aiutato Orietta - ha voluto pubblicare solo il suo nome - a raccontare la sua storia sanitaria all'Ospedale di Perugia a cui teneva molto per due motivi: ribadire il valore dei medici e degli operatori sanitari e soprattutto dare speranza a tanti cittadini ribadendo che la nostra sanità.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate La lettera di un paziente al San Pio di Benevento: “Professionalità, competenza e umanità che restano nel cuore”Una testimonianza diretta che racconta non solo cure efficaci, ma anche attenzione, empatia e umanità. Malattia non tumore: la lettera che rivela l’umanità dell’ospedaleNel cuore della provincia varesina, la docente Luisa Oprandi ha scelto di trasformare un’esperienza personale di malattia in una testimonianza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pazienti sistemati nei corridoi, l'ospedale di Perugia: Episodi eccezionali, tutto sotto controllo -; Nuovo ospedale Terni, l'accordo di programma si farà anche se è scontro Bandecchi-Proietti sulle competenze; Nuovo ospedale Terni: resta lo scontro istituzionale. Altro botta e risposta Bandecchi-Proietti; Perugia Sotterranea: due giorni di speleologia urbana tra millenni di storia nascosta. «Pazienti sistemati nei corridoi all’ospedale di Perugia», la denuncia del sindacato infermieriCi sono pazienti sui lettini mobili trattenuti nei corridoi: ritornano le denunce sul sovraffollamento all’ospedale di Perugia. Se ne fa carico il NurSind, sindacato delle professioni infermieristiche ... umbria24.it Papa Francesco scrive ai bambini della scuola dell’Ospedale di PerugiaIl Pontefice ha voluto rispondere a una lettera che a fine marzo i piccoli pazienti avevano inviato a lui per mostrargli vicinanza per i suoi problemi di salute. Il Papa li ringrazia e aggiunge: Mi ... quotidianosanita.it Ospedale di Perugia assume un consigliere di fiducia: ecco come candidarsi Link alla notizia nel primo commento facebook