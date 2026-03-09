Una docente della provincia di Varese ha deciso di condividere pubblicamente la sua esperienza di malattia non tumorale, rivolgendo una lettera allo staff dell’Ospedale del Ponte. La sua testimonianza esprime gratitudine per l’assistenza ricevuta durante il periodo di cura. La lettera mette in luce l’umanità e l’impegno del personale sanitario coinvolto nel trattamento.

Nel cuore della provincia varesina, la docente Luisa Oprandi ha scelto di trasformare un’esperienza personale di malattia in una testimonianza pubblica di gratitudine verso lo staff dell’Ospedale del Ponte. La lettera, resa nota il 9 marzo 2026, descrive un percorso clinico iniziato con un ricovero d’urgenza al Pronto Soccorso di via Biroldi e proseguito per quasi tre settimane nel reparto di Ginecologia. L’intervento chirurgico è stato eseguito dal Professore Fabio Ghezzi mediante tecnica laparoscopica, con il supporto di chirurghi dell’Ospedale di Circolo per le parti non specificamente ginecologiche. La paziente sottolinea come l’intero team medico abbia gestito la patologia definendola semplicemente la malattia, un approccio linguistico volto a trasmettere che ogni condizione patologica è gestibile e controllabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Malattia non tumore: la lettera che rivela l'umanità dell'ospedale

