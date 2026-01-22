Una testimonianza del San Pio di Benevento che evidenzia come professionalità, competenza e umanità siano valori fondamentali nella cura del paziente. In questa breve lettura, un paziente condivide la sua esperienza, sottolineando l’importanza di un approccio umano e attento, oltre alle competenze tecniche. Un racconto che riflette l’impegno quotidiano del personale sanitario nel garantire non solo cure efficaci, ma anche un supporto empatico e rispettoso.

Tempo di lettura: 3 minuti Una testimonianza diretta che racconta non solo cure efficaci, ma anche attenzione, empatia e umanità. È il contenuto della lettera inviata da un paziente, identificato con le iniziali G.L., al Direttore Generale dell’ AORN San Pio di Benevento, nella quale ripercorre la propria esperienza sanitaria e quella della madre, seguita in diversi reparti dell’azienda ospedaliera. Nel suo racconto, G.L. esprime gratitudine verso i medici e il personale sanitario delle UOC di Urologia, Chirurgia Generale ed Oncologica, Diagnostica per Immagini, Ostetricia e Ginecologia e Oncologia Medica, sottolineando come ogni fase del percorso di cura sia stata affrontata con professionalità, competenza e sensibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La lettera di un paziente al San Pio di Benevento: “Professionalità, competenza e umanità che restano nel cuore”

