Ospedale dal primo maggio nuovi rinforzi per Medicina e Cardiologia

Dal primo maggio, l’ospedale riceverà nuovi rinforzi nelle aree di Medicina e Cardiologia. La Cisl funzione pubblica, tramite il responsabile per il settore pubblico e privato, ha comunicato l’esito di un incontro con i vertici dell’Asp di Agrigento. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui numeri o sulle modalità di tali rinforzi.

La Cisl funzione pubblica, attraverso il responsabile per il settore pubblico e privato Alessandro Farruggia, annuncia l'esito positivo di un incontro con i vertici dell'Asp di Agrigento. Al centro del confronto, la grave carenza di personale nelle unità operative di Medicina e Cardiologia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Ospedale, trasferita la Cardiologia: nuove tecnologie e nuovi spaziIl 24 febbraio 2026 ha segnato una tappa decisiva per il nuovo ospedale di Pordenone: la Cardiologia e l’Unità coronarica hanno lasciato il vecchio... Ospedale Cardarelli, nuovi reparti di Medicina d’Urgenza e UTICAll’ospedale Cardarelli di Napoli inaugurate nuove strutture dedicate all’emergenza e alla cardiologia interventistica. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dal 1° maggio vigilanza armata negli ospedali dell'Asl To4; Dal 1°maggio guardie armate nei pronto soccorso dell’Asl/To4; Partoanalgesia al Santa Rosa: dal 1° maggio un nuovo servizio gratuito per le future mamme; Arrivano le guardie armate negli ospedali del Canavese. Arrivano le guardie armate negli ospedali del CanaveseDal primo maggio tre ospedali del Torinese saranno presidiati da guardie armate: sono quelli dell’Asl To4, l’azienda sanitaria che copre la parte nord della provincia. I vigilantes arriveranno a Ivrea ... torino.repubblica.it Dal 1 maggio in servizio le guardie armate negli ospedali dell'Asl To4Dal 1 maggio ci saranno guardie armate negli ospedali dell'Asl To4, l'Azienda sanitaria locale a nord di Torino. A darne notizia è il sindacato delle professioni infermieristiche Nursind che da tempo ... ansa.it COSENZA | Comunità unita attorno a Eugenia e Raffaella: messaggi e preghiere per una battaglia difficile in ospedale facebook Assemblea CAMT: approvato il bilancio. Focus su ospedale di Lavagna e territorio x.com