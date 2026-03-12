Acireale | docente sotto inchiesta per propaganda No

A Acireale, un docente è sotto indagine dopo che alcuni studenti hanno segnalato al ministero dell’Istruzione una presunta attività di propaganda politica durante le lezioni. L’istituto coinvolto ha avviato un procedimento per verificare quanto accaduto, mentre le autorità stanno valutando le informazioni raccolte. La vicenda riguarda un docente e le accuse sono legate a contenuti di natura politica insegnati in classe.

Un'inchiesta è in corso a Acireale dopo che studenti hanno segnalato al ministero dell'Istruzione una presunta campagna di propaganda politica in classe. L'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ha inviato ispettori per verificare se una docente abbia distribuito materiale a favore del No al referendum sulla giustizia, invitando i ragazzi a fare proselitismo anche fuori dall'istituto. La questione tocca il cuore del dibattito pubblico sul ruolo delle scuole come spazi neutri e plurali. Il ministro Giuseppe Valditara ha già chiarito più volte che le istituzioni scolastiche non possono diventare luoghi di indottrinamento politico, richiedendo il rispetto assoluto della par condicio tra le diverse posizioni.