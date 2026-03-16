Famiglia nel bosco La Russa riceverà in Senato i genitori poco dopo il referendum Pd e M5s | Becera propaganda

Mercoledì 25 marzo, al Senato, il presidente Ignazio La Russa incontrerà Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori conosciuti come “famiglia del bosco”. L’incontro avviene poco dopo il referendum. Pd e M5s hanno commentato l’evento definendolo “becera propaganda”. La visita si inserisce in un contesto di discussioni e polemiche pubbliche sulla vicenda.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta “ famiglia del bosco “, saranno ricevuti mercoledì 25 marzo al Senato dal presidente Ignazio La Russa. Mentre si fa sempre più concreto il possibile affidamento dei tre bambini al padre, con il trasferimento nella nuova casa pronta ad accogliere la famiglia, la vicenda si fa sempre più politica. Dopo le prese di posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni (che ha puntato il dito contro i giudici) l’invio degli ispettori da parte del ministro della Giustizia, in piena campagna elettorale per il referendum sulla giustizia, a muoversi è la seconda carica della Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, La Russa riceverà in Senato i genitori poco dopo il referendum. Pd e M5s: “Becera propaganda” Articoli correlati Famiglia nel bosco, La Russa riceverà i genitori Nathan e Catherine in SenatoA pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invitato la famiglia nel bosco per un... La Russa riceverà i genitori della famiglia nel bosco. Mercoledì Nathan e Catherine in SenatoRoma, 16 marzo 2026 – I genitori della famiglia nel bosco saranno ricevuti dal presidente del Seanto Ignazio La Russa. Tutti gli aggiornamenti su Famiglia nel bosco La Russa riceverà in... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, martedì prossimo gli ispettori al Tribunale dell'Aquila; La famiglia nel bosco tra modelli non convenzionali e superiore interesse del minore; Famiglia nel bosco, la decisione del Tribunale: Allontanare la madre dalla casa e separarla dai bambini. Meloni: I figli non sono dello Stato, i magistrati dimenticano i limiti; Famiglia del Bosco, Nathan chiede rispetto e solidarietà: Voglio i bimbi a casa ma stop a proteste. Il sindaco di Palmoli: Per la famiglia nel bosco pronta casa green da 70 metri quadrati, la pagherà il ComuneA Fanpage.it il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, conferma che Nathan è intenzionato a vivere nell'alloggio green messo a disposizione ... fanpage.it Famiglia nel bosco, i genitori mercoledì 25 marzo al Senato da La Russa. Il Pd subito all'attaccoL'atto di La Russa, come prevedibile, è stato strumentalizzato dalle opposizioni, che lo criticano per aver fatto un gesto di cortesia nei confronti della famiglia ... msn.com ADRANO. INSEGUE E SPERONA UN’AUTO CON UN’INTERA FAMIGLIA A BORDO. 37ENNE DENUNCIATO DALLA POLIZIA DI STATO #Cronaca - facebook.com facebook #Cisgiordania , un' altra famiglia palestinese uccisa dalle forze israeliane. Dal 2019 nessuna incriminazione per omicidio a carico dell' #Idf . "Un'operazione sistematica", dicono da Ramallah. Due anni fa il caso di Hind Rajab. Qui @robertopaglial x.com