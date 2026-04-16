Orsolini durissimo dopo Aston Villa-Bologna | Abbiamo dormito e subito un gol da polli

Dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Aston Villa in Europa League, Orsolini ha commentato duramente la prestazione della squadra. L’attaccante ha sottolineato che la squadra ha commesso un grave errore difensivo, che ha portato a un gol evitabile e ha compromesso il risultato finale. Ha anche ammesso che la squadra ha mostrato segnali di disattenzione durante la partita, portando a una sconfitta difficile da digerire.

Orsolini, dopo il 4-0 dell'Aston Villa al Bologna, ha fatto una feroce autocritica rimarcando gli errori e la pesantissima disattenzione nel gol che ha spaccato in due la partita di Europa League.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bologna sfida l’Aston Villa: Orsolini torna titolare per l’EuropaLa squadra rossoblù si prepara a ospitare l’Aston Villa al Dall’Ara questo giovedì sera per un incontro di Europa League, dopo aver ottenuto un... Bologna, Fenucci dopo l’Aston Villa: “Non abbiamo ancora superato la sconfitta”Bologna, 10 aprile 2026 – Una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca e che ancora dev’essere superata. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bologna, Italiano: Messa in difficoltà la squadra che vincerà la coppa. Errori pagati carissimo; Bologna, con l’Aston Villa è l’esame di inglese più duro. Ma mister Italiano ci crede: Tutto è possibile; Bologna-Aston Villa: doppia sfida che vale una stagione per i rossoblù; Bologna e Fiorentina, l'Europa è un Everest da scalare: le inglesi già con un piede in semifinale? Le quote delle sfide di domani. Bologna, Orsolini dopo il 4-0 con l'Aston Villa: Ci hanno fatto subito capire che non era serataIl Bologna esce dall'Europa League ai quarti di finale, eliminato dall'Aston Villa con un pesante 4-0 a Villa Park che porta il punteggio complessivo. tuttomercatoweb.com Aston Villa-Bologna 4-0, pagelle: Bernardeschi e Orsolini non incidono, Ravaglia ancora colabrodoIl Bologna viene eliminato dall'Europa League: l'Aston Villa vince 3-0 dopo il 3-1 dell'andata, inglesi in semifinale contro il Nottingham Forest ... sport.virgilio.it Crollo Bologna a Birmingham: Ravaglia para un rigore, ma l'Aston Villa ne fa quattro - facebook.com facebook Europa League, le formazioni ufficiali di Aston Villa-Bologna #SkySport #UEL #SkyUEL #Bologna x.com