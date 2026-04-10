Bologna Fenucci dopo l’Aston Villa | Non abbiamo ancora superato la sconfitta
Dopo la recente partita contro l’Aston Villa, il dirigente del Bologna ha dichiarato che la squadra non ha ancora superato la sconfitta subita. La partita si è conclusa con un risultato sfavorevole, lasciando i giocatori e lo staff ancora a riflettere sugli errori commessi. La squadra tornerà in campo tra qualche giorno per i prossimi impegni ufficiali.
Bologna, 10 aprile 2026 – Una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca e che ancora dev’essere superata. A meno di ventiquattro ore dalla sconfitta al Dall’Ara contro l’Aston Villa, è l’Amministratore Delegato Claudio Fenucci a tornare a parlare dello stato d’animo in casa rossoblù. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacanon-vede-e-ama-il-bologna-la-preghiera-di-chantal-aiutetami-a-portare-il-mio-amico-in-curva-jyfhlen8 Fenucci: non abbiamo superato la sconfitta. Il dirigente del Bologna è intervenuto sul tema a margine dell’inaugurazione della mostra “Campus di calcio – Studenti del Bologna FC dall’Università alla città” che si è tenuta questo pomeriggio Palazzo Poggi: “Ancora non abbiamo superato la sconfitta di ieri perché la prestazione che abbiamo messo in campo è una sconfitta invalidata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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