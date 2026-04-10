Dopo la recente partita contro l’Aston Villa, il dirigente del Bologna ha dichiarato che la squadra non ha ancora superato la sconfitta subita. La partita si è conclusa con un risultato sfavorevole, lasciando i giocatori e lo staff ancora a riflettere sugli errori commessi. La squadra tornerà in campo tra qualche giorno per i prossimi impegni ufficiali.

Bologna, 10 aprile 2026 – Una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca e che ancora dev’essere superata. A meno di ventiquattro ore dalla sconfitta al Dall’Ara contro l’Aston Villa, è l’Amministratore Delegato Claudio Fenucci a tornare a parlare dello stato d’animo in casa rossoblù. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacanon-vede-e-ama-il-bologna-la-preghiera-di-chantal-aiutetami-a-portare-il-mio-amico-in-curva-jyfhlen8 Fenucci: non abbiamo superato la sconfitta. Il dirigente del Bologna è intervenuto sul tema a margine dell’inaugurazione della mostra “Campus di calcio – Studenti del Bologna FC dall’Università alla città” che si è tenuta questo pomeriggio Palazzo Poggi: “Ancora non abbiamo superato la sconfitta di ieri perché la prestazione che abbiamo messo in campo è una sconfitta invalidata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Fenucci dopo l’Aston Villa: “Non abbiamo ancora superato la sconfitta”

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