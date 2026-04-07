Bologna si prepara ad affrontare l’Aston Villa nel match di Europa League in programma giovedì sera allo stadio Dall’Ara. La squadra rossoblù, dopo aver vinto contro la Cremonese allo Zini, schiererà Orsolini come titolare nella formazione iniziale. L’incontro vedrà le due squadre sfidarsi in una partita valida per la competizione continentale.

La squadra rossoblù si prepara a ospitare l’Aston Villa al Dall’Ara questo giovedì sera per un incontro di Europa League, dopo aver ottenuto un risultato positivo nello scontro contro la Cremonese allo Zini. Il tecnico Italiano ha sottolineato l’importanza di aver reagito con successo nella sfida precedente, definendola una risposta necessaria. L’allenatore ha tuttavia evidenziato come nel secondo tempo sia mancata la dovuta concentrazione, un aspetto su cui lavorare prima di affrontare un calendario estremamente serrato. Sotto il profilo tecnico, Riccardo Orsolini potrebbe tornare a essere protagonista partendo dalla prima quota, dato che nell’ultima occasione a Cremona era entrato a partita in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna sfida l’Aston Villa: Orsolini torna titolare per l’Europa

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