Orrore a Persichello | ossa bruciate nel cimitero preghiera collettiva

A Persichello, nel corso della notte, ignoti hanno incendiato le ossa di alcune persone sepolte nel cimitero locale. La comunità si è radunata per una preghiera collettiva in risposta a quanto accaduto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell'atto vandalico. Nessuna persona è stata coinvolta fisicamente nell'evento, ma il fatto ha suscitato grande scalpore tra gli abitanti.

La comunità di Persichello ha reagito con una preghiera collettiva alla violenza subita nel proprio cimitero, dove ignoti hanno profanato una tomba bruciando le ossa dei defunti. Mercoledì sera, i residenti e i fedeli si sono riuniti nella chiesa parrocchiale per un rosario riparatore, voluto dal parroco per rispondere al gesto vandalico avvenuto nelle scorse settimane. L’offesa al senso del sacro e l’impasse delle indagini. Il cimitero locale, luogo che per la frazione rappresenta un pilastro dell’identità comunitaria e del raccoglimento, è stato teatro di un atto di barbarie commesso sfruttando l’oscurità. Gli autori del sacrilegio si sono introdotti nell’area sacra per colpire una sepoltura, portando alla luce resti umani e riducendoli in cenere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orrore a Persichello: ossa bruciate nel cimitero, preghiera collettiva Notizie correlate Leggi anche: Cimitero di Persichello: ossa bruciate, orrore nella notte “Profanata anche la sua tomba”. Lei come Pamela Genini: orrore nel cimitero italianoUn episodio inquietante scuote la tranquillità della provincia di Cremona, dove nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 si è verificata una...