Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026, all’interno di un cimitero nella provincia di Cremona, si è verificata la profanazione di una tomba. L’episodio ha coinvolto anche la tomba di una persona ricordata con affetto, suscitando sconcerto tra i residenti della frazione di Perschillo. Le autorità stanno indagando sul caso, che ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

Un episodio inquietante scuote la tranquillità della provincia di Cremona, dove nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 si è verificata una profanazione di tomba all’interno del cimitero di Perschillo, frazione del comune di Persico Dosimo. Un gesto grave e ancora avvolto nel mistero, che ha profondamente colpito la comunità locale. Leggi anche: Funerali Valentino a Roma: sarà sepolto nella tomba di famiglia al Cimitero Flaminio a Prima Porta Profanata una tomba nel cimitero di Perschillo. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, ignoti si sarebbero introdotti nel cimitero durante le ore notturne, danneggiando una sepoltura. Dopo aver distrutto la lapide, i responsabili avrebbero aperto la tomba e prelevato i resti di una donna deceduta nel 1998 all’età di 94 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Profanata anche la sua tomba”. Lei come Pamela Genini: orrore nel cimitero italiano

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