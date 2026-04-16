Nel pomeriggio di oggi, a Telese Terme, si è diffusa la notizia della scomparsa di un minore, con le forze dell’ordine impegnate nelle ricerche. Dopo alcune ore di preoccupazione e ricerche sul territorio, il ragazzo è stato ritrovato e ricongiunto con i familiari. La vicenda ha coinvolto diverse squadre di soccorso che hanno collaborato per riportare la situazione alla normalità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di forte apprensione a Telese Terme, dove nel pomeriggio era scattato l’allarme per la scomparsa di un minore di cui non si avevano più notizie da alcune ore. Con il passare del tempo, la preoccupazione è cresciuta tra familiari e cittadini, mentre il Commissariato di Polizia di Telese Terme ha immediatamente avviato le ricerche su tutto il territorio. Dopo alcune ore di tensione, fortunatamente è arrivato il lieto fine: il ragazzo è stato rintracciato dagli agenti. Secondo quanto emerso, avrebbe semplicemente girovagato per il comune telesino. Il minore è stato quindi affidato alla famiglia, in buone condizioni, ponendo fine a una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ore di paura nel Sannio, poi il sollievo: ritrovato il minore scomparso

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