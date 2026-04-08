Dopo ore di attesa e preoccupazione, la Polizia ha rintracciato il giovane di 20 anni scomparso lo scorso 6 aprile dalla sua abitazione nella zona di Sant'Egidio. La sua posizione è stata localizzata e confermata nelle ultime ore, portando a una conclusione positiva della vicenda. La famiglia e gli agenti coinvolti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo al ritrovamento del ragazzo.

Si sono concluse con un esito positivo le ore di ansia per la sorte del giovane di 20 anni che si era allontanato dalla propria casa, in zona Sant'Egidio, lo scorso 6 aprile. Il ragazzo è stato rintracciato dalla Polizia, mettendo fine a una mobilitazione che aveva tenuto col fiato sospeso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Scomparso da casa, il 15enne scomparso a Carpi è stato ritrovato a bordo di un trenoDecisivo il senso civico di un passeggero che lo ha riconosciuto e l'intervento del capotreno.

Giovane non entra in classe e sparisce: dieci ore d'ansia, ritrovato disorientato in un barFuggito da scuola, poi il mistero per oltre dieci ore e il ritrovamento a Ferrara.

Temi più discussi: Ore di ansia alle spalle, rintracciato il 20enne scomparso: il giovane è stato ritrovato dalla Polizia; La lista di Violetta, una storia di solitudine, ansia e disagio di crescere; Passo sui social otto ore al giorno, nella mia scuola tre hikikomori, il prof mi umilia: il disagio dei ragazzi di Padova dopo il suicidio di due compagne; Digiuno intermittente: non serve solo a dimagrire, la scoperta sulla molecola che influenza ansia e salute del cervello.

Ore di ansia per le grandi piogge. Fiumi sorvegliati e guadi chiusiUn po’ di danni soprattutto agli alberi e alle colture, strade momentaneamente chiuse e la solita paura che accompagna le giornate in cui il cielo scarica più acqua di quanta gli argini sembrino in ... lanazione.it

Ore d'ansia per Enzo Peperoni. Ricerche nell'Aniene e nei boschi di Subiaco e AffileSono ore di apprensione nella Valle Aniene in particolare per le comunità di Subiaco e Affile. Da oltre ventiquattr'ore non si hanno più notizie di Enzo Peperoni, 69 anni, scomparso nella giornata di ... romatoday.it

Appuntamento con percorsi di crescita domani ore 19.15! Arrivano le coppie, e una coppia molto speciale sarà con noi portando un ospite a sorpresa… Percorsi di Crescita sta tracciando una strada nuova da disegnare e vivere - anche - insieme. Gold Mil - facebook.com facebook

“A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l’annuncio di una tregua immediata di due settimane”, Leone XIV x.com