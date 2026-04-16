Orchi in pensione | il carcere si apre per due anziani condannati per prostituzione minorile

Due uomini anziani sono stati condannati per prostituzione minorile e devono scontare complessivamente circa 16 anni di carcere. Uno di loro riceve una pena di nove anni e mezzo, mentre l’altro dovrà scontare sei anni. Entrambi sono stati riconosciuti colpevoli di aver commesso il reato in concorso. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha accertato la loro responsabilità.

Uno deve scontare 9 anni e mezzo di reclusione. L'altro, sei anni. Entrambi sono stati riconosciuti colpevoli di prostituzione minorile in concorso. Fatti commessi a Canicattì durante tutto il 2015. Ed è in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura presso la Corte d'appello.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Pedopornografia e prostituzione minorile: condanna per 36enne, riemerge il caso GiuliaTeramo - Il Tribunale di Teramo condanna un 36enne di Giulianova per pedopornografia e prostituzione minorile: nel processo riemerge anche la vicenda... Foggiano rifiuta il trasferimento in carcere, si barrica in casa e apre due bombole del gasI carabinieri, con l'ausilio dei vigli del fuoco, hanno scongiurato una tragedia.