Giorgia Meloni ha deciso di recarsi a Parigi per incontrare il presidente francese, con l’obiettivo di discutere il piano per la riapertura dello stretto di Hormuz. La visita avviene a poche ore dal secondo attacco di Donald Trump in un solo giorno. L'incontro con il presidente francese avviene in un momento in cui alcuni leader europei sembrano rafforzare la loro posizione rispetto alle tensioni internazionali.

Con la scelta di correre a Parigi, domani, dall’odiato Emmanuel Macron, per discutere assieme a Keir Starmer e Friedrich Merz del piano per la riapertura dello stretto di Hormuz, Giorgia Meloni risponde implicitamente al secondo attacco di Donald Trump in appena 24 ore. Ma lo fa con l’ultima e definitiva abiura di tutta la sua politica estera, e cioè con la riscoperta di quel gruppo dei volenterosi che sin dall’inizio del secondo mandato trumpiano si è mobilitato a difesa dell’Europa (anzitutto sulla decisiva questione ucraina). Gruppo fino a ieri da Meloni ripetutamente snobbato proprio in favore di Trump. Più che una nemesi, una lezione. Per la nostra presidente del Consiglio e per tutti noi.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Orbán è fuori, Trump è andato e l’Ue invece si sente benissimo

Hongrie : Trump appelé en plein meeting pour soutenir Viktor Orban

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