Scontro tra Zelensky e Orban Può riempirsi la pancia grazie all’Ucraina Per questo Kiev è fuori dall’Ue

Durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Zelensky ha accusato Orban di sfruttare l’Ucraina per il proprio guadagno e ha affermato che per questo motivo Budapest tiene fuori Kiev dall’Unione Europea. Zelensky ha commentato che l’Ungheria può soddisfare i propri interessi economici grazie all’aiuto dell’Ucraina, senza preoccuparsi delle conseguenze per il Paese. Orban, dal canto suo, ha risposto che la posizione di Budapest si basa su interessi nazionali e non su promesse di altri. La discussione si è svolta davanti a un pubblico di leader internazionali, generando tensioni tra Kiev e Budapest.

Botta e risposta alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier ungherese Viktor Orban. Accolto in Baviera da una standing ovation, Zelensky ha rivendicato il sacrificio ucraino nel conflitto con Mosca, inventando a guardare “al prezzo, al dolore e alla sofferenza” affrontati dagli ucraini, sottolineando che sono loro a tenere la linea europea, dietro cui ci sono “una Polonia indipendente e Stati baltici liberi”. Richiamando le parole del presidente del Munich Security Conference, Wolfgang Ischinger, Zelensky ha sostenuto che il pericolo resta contenuto finché l’Ucraina difende l’Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In occasione di un intervento a Bruxelles, Orban ha espresso la sua opinione sul prestito dell’Unione Europea a Kiev, definendolo totalmente sbagliato.

