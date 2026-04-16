Dopo un anno di critiche rivolte alla leader del governo italiano per aver evitato di distanziarsi dal presidente degli Stati Uniti, ora alcuni esponenti di sinistra accusano la stessa di aver ridotto i rapporti con gli Stati Uniti e di aver perso influenza in Europa. Le dichiarazioni arrivano in un momento in cui si riconsiderano le scelte politiche fatte negli ultimi mesi, con un focus sulla relazione tra l’Italia e gli alleati internazionali.

Dopo aver passato più di un anno a dire che Giorgia Meloni doveva prendere le distanze dal leader della Casa Bianca, adesso le imputano di aver portato «ai livelli più bassi i rapporti con gli Usa» e di aver «perso peso politico in Europa». Bisognerebbe far pace col cervello. Per più di un anno la sinistra ha chiesto che Giorgia Meloni prendesse le distanze da Donald Trump. Una volta che lo ha fatto, per difendere le ragioni della libertà di manifestazione di pensiero del pontefice, a parte il pregevole intervento di Elly Schlein in difesa dell’autonomia del governo e contro l’attacco di Trump alla Meloni stessa, è stata tutta una serie di:...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ora la sinistra rimpiange Trump

“Green deal” auto, si cambia ma tardi

Notizie correlate

"Ti prego, torna", "Se ci fossi stato tu in Champions...": ora il mondo City rimpiange De BruyneNeanche il tempo di riprendersi la maglia da titolare col suo Napoli che Kevin De Bruyne è già l’oggetto del desiderio dei suoi ex tifosi.

Classifica curling Olimpiadi: le quattro qualificate. L’Italia rimpiange la sconfitta con la CinaSi chiude il round robin del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella dodicesima sessione l’Italia cede alla Svizzera,...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Ora la sinistra rimpiange Trump; Ungheria, ora si cambia….