L’Italia ha perso contro la Svizzera nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, facendo scivolare la squadra al sesto posto e perdendo la possibilità di semifinali. La partita si è conclusa con un punteggio di 7-5, lasciando gli azzurri delusi per non aver superato le aspettative. I giocatori italiani avevano bisogno di una vittoria per qualificarsi, ma hanno incontrato una squadra svizzera decisa e compatta. La squadra svizzera si è guadagnata così un posto tra le quattro qualificate.

Si chiude il round robin del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella dodicesima sessione l’Italia cede alla Svizzera, scivola al sesto posto in classifica, e manca l’accesso alle semifinali. Si tratta comunque del miglior risultato azzurro nella storia dei Giochi, ma all’Italia è mancata una sola vittoria per accedere alle semifinali: le sconfitte che fanno più male cono quelle con Germania e Cina. La Svizzera chiude il round robin da imbattuta, con 9 vittorie, seconda posizione per il Canada, a quota 7, sconfitto quest’oggi dalla Norvegia, che grazie al quinto successo stacca il pass per le semifinali, dove sfiderà nuovamente i canadesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica curling Olimpiadi: le quattro qualificate. L’Italia rimpiange la sconfitta con la Cina

