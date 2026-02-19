Classifica curling Olimpiadi | le quattro qualificate L’Italia rimpiange la sconfitta con la Cina

L’Italia ha perso contro la Svizzera nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, facendo scivolare la squadra al sesto posto e perdendo la possibilità di semifinali. La partita si è conclusa con un punteggio di 7-5, lasciando gli azzurri delusi per non aver superato le aspettative. I giocatori italiani avevano bisogno di una vittoria per qualificarsi, ma hanno incontrato una squadra svizzera decisa e compatta. La squadra svizzera si è guadagnata così un posto tra le quattro qualificate.

Si chiude il round robin del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella dodicesima sessione l'Italia cede alla Svizzera, scivola al sesto posto in classifica, e manca l'accesso alle semifinali. Si tratta comunque del miglior risultato azzurro nella storia dei Giochi, ma all'Italia è mancata una sola vittoria per accedere alle semifinali: le sconfitte che fanno più male cono quelle con Germania e Cina. La Svizzera chiude il round robin da imbattuta, con 9 vittorie, seconda posizione per il Canada, a quota 7, sconfitto quest'oggi dalla Norvegia, che grazie al quinto successo stacca il pass per le semifinali, dove sfiderà nuovamente i canadesi.